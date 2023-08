Dady Brieva se encuentra en el ojo de la tormenta, tras decir una polémica frase en una entrevista, en referencia a la crisis económica argentina y que afecta a mucha gente actualmente. Y es que el cómico expresó: "A mí no me afecta, no me mueve la aguja, porque yo estoy bien", lo cual produjo el enojo y repudio en las redes sociales.

Sobre este contexto, desde Mañanísima, Carmen Barbieri salió a criticar fuertemente a Dady tras oír sus declaraciones: "No es así, Él dice "si la gente se caga de hambre, que se cague", y no, no es así. Es horrible decir eso, Dady, él se caga en la gente pobre’’,empezó diciendo.

Dady Brieva

Luego, la conductora siguió: "Dady se pone como un chico parece, o sea, si no gana el peronismo él no está contento. Cree que esto es un Boca-River, y no, no es así para nada, o no debería serlo, muy mal nos fue con esa manera de pensar’’, manifestó sobre la brecha que se vive en el país.

"Él puede hablar de cualquier cosa, claro, pero tiene que saber, y está claro que ya lo sabe, que cuando habla e política un artista pierde público’’, le aconsejó Carmen a Dady Brieva.

Carmen Barbieri se burló de Dady Brieva

Finalmente, Carmen dejó en claro que lo quiere y lo aprecia como actor y cómico, sin embargo, le enojan estos dichos y que no es buen perdedor: ‘’No sabe aceptar una derrota, yo no soy como él, que es un improvisado. Es un improvisado bailando, aclaro. Yo fui bailarina toda mi vida, dejé cuando quedé embarazada y aumenté 40 kilos, después me costó volver, pero volví, y la verdad es que le gané’’, manifestó, al recordar cuando le ganó el primer Bailando.

‘’Lo lamentó por vos, pero yo te gané y vos perdiste, es genial su cara del momento en que le gano, si tenía un cuchillo me lo clavaba, oy a traer el premio y lo voy a poner acá para que se vea todos los días. Y a vos, Dady, suerte, suerte para los próximos Bailando, a ver si te llaman", cerró burlona Carmen Barbieri.

D.M