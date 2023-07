Se pudrió todo entre Carmen Barbieri y Pampito: ''¿Por qué me estás diciendo así?''

Jey Mammón rompió el silencio nuevamente en televisión y eligió hacerlo en Intrusos, en donde Flor de la V le realizó una entrevista. La aparición pública del humorista dio mucho de qué hablar, ya que, se conoció que posiblemente esté presente en los Premios Martín Fierro.

En la mañana de hoy jueves, en Mañanísima, Carmen Barbieri y Pampito protagonizaron un fuerte cruce mientras debatían la asistencia de Jey Mammón, sobre la invitación que habría recibido por parte de Telefe y con quién iría acompañado.

Mientras hablaban, Pampito hizo referencia al enojo de Jey con Telefe por sacarlo de la Peña de Morfi y que no se merecía aquel hecho, por lo que Carmen indagó: ‘’Entonces, ¿va con seguridad a los Martín Fierro?’’, y el panelista lo afirmó, además de revelar que el canal lo habría invitado: ‘’Los que proponen a los invitados son los canales. APTRA puede opinar, pero el visto bueno lo termina dando Telefe’’.

Pampito

Luego, Facundo Ventura pone en duda si al presentador le llegó la invitación, puesto que, por suerte confirmó que irá a los premios y Carmen Barbieri le responde: ‘’A mí me están contando que le dieron invitación para dos personas, puede ir con un acompañante’’.

Acto seguido, Pampito se defiende pidiendo perdón, pero niega que sea así, en referencia a las invitaciones y la conductora lanzó: ‘’¿Por qué me estás diciendo así?’’ y el panelista no se quedó callado: ‘’¿Por qué me estás desmintiendo al aire?’’.

Carmen Barbieri

Finalmente, Estefi Berardi se metió en la conversación entre ambos y para bromear sobre la situación expresa sobre el periodista: ‘’Me encanta que se arremanga’’. Luego, Pampito y Carmen Barbieri continuaron discutiendo sobre quién tenía razón.

¿Qué dijo Jey Mammón sobre Telefe?

En diálogo con Intrusos, Jey Mammón habló directamente sobre Telefe y expresó: "Telefe está equivocado en sacarme de la pantalla. Yo tendría que estar al aire y estoy sobreseído. Hubo otra persona al aire que dice que la prescripción me sirve, pero no me sirve un carajo", cerró.

D.M