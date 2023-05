Durante los últimos años, Carmen Barbieri atravesó severos problemas de salud. El más difícil que tuvo que enfrentar sucedió durante la pandemia, cuando la conductora debió ser internada e intubada, para poder salvar su vida. Desde que sobrevivió esa situación, siempre cuenta que estuvo al borde de la muerte, y que recuerda varios detalles de lo que vio.

Es por esto que, cuando estaban hablando de lo que vivió Jorge Rial en Mañanísima, Carmen decidió revelar su propia experiencia frente a la muerte: "Yo sentía que estaba en una habitación de aluminio, todo brillaba, te costaba abrir los ojos para ver".

Luego dio más detalles de lo que vivió: "Siempre digo que me encontré con una mujer oriental, que me decía 'quedate tranquila que yo soy tu nueva amiga'... era la muerte. Y yo hacía que 'no' con la cabeza. Me acuerdo que escuchaba a los médicos que me decían 'no muevas la cabeza que te vas a sacar otra vez el tubo'. Y yo decía 'no, no quiero tener una nueva amiga', yo quería quedarme".

Carmen junto a Pampito y Estefi Berardi.

Y contó cómo era la mujer: "Era bella, el pelo como el tuyo, más largo, negro. Bien oriental. Después, me mostraron una guía espiritual y era ella. Estaba toda de gris". Al escucharla, Estefi Berardi le consultó si le dio miedo, y Carmen compartió: "No, no me dio miedo. Además, me hicieron subir en un ascensor todo de aluminio, y entre y ella era amable".

Barbieri en Mañanísima.

Rápidamente, Carmen sumó: "Es más, cuando le dije que nunca más iba a hablar con ella 'no te quiero ver, no me hables, que no te voy a contestar, porque yo no quiero tener una amiga nueva', ella me miró y se sonrió, como diciendo 'nos vamos a volver a ver y ahora te voy a dejar tranquila'. Se sonrió y no la volví a ver más... ahí debe ser cuando empecé a luchar".

Por último, Barbieri recordó "Yo escuché, pensé que era el médico, que me decía 'luchá vos, porque tu hijo está desesperado', escuché que alguien me decía 'ahora tenés que luchar vos, nosotros hicimos todo. Tu hijo está afuera desesperado, están todos tus amigos rezando. Lucha vos'. Eso es lo que me acuerdo".

¿Qué dijo Carmen Barbieri sobre el libro de Benjamín Vicuña?

"Ay, el libro... Es de su nena maravillosa, que no está físicamente, pero está viva todo el tiempo en el recuerdo", compartió hace unos días Carmen Barbieri en su programa Mañanísima.

Luego agregó: "Cuando pasó esto, yo estaba en Chile trabajando y no quise molestarlos. Sabía que ellos estaban ahí". Por último, Carmen expresó lo emocionada que está por el nuevo libro: "A mí me angustia. Se me corta la voz, pero también debe ser bueno, sanador, leer el libro".