Fede Bal se enojó con Carmen Barbieri: ''Me contestó hinchado las pelotas''

Carmen Barbieri y Fede Bal tienen una relación muy unida y la conductora siempre manifiesta el amor que tiene por su hijo y a pesar de los escándalos, continuamente hace eco del apoyo incondicional, sin embargo, no todo es color de rosa y como todo vínculo, existen encontronazos o discusiones.

En la mañana de hoy viernes, en Mañanísima por Ciudad Magazine, Carmen contó una situación de hartazgo por parte de Fede Bal, por las continuas consultas de su madre: ‘’Me contestó hinchado las bolas, las madres me van a entender’’, expresó la conductora y luego continuó: ‘'Es un hombre que trabaja mucho, y afuera. Se va un mes o dos meses. Lo veo poco, no es que siempre estoy pensando que va a tener cáncer. Pero como insistió en vernos hoy’’.

Fede Bal y Carmen Barbieri

Sobre esta misma línea, Carmen demostró preocupación por la salud de su hijo, ya que, vale recordar que Fede Bal sufrió de cáncer de cólon, tras varios meses intensos de tratamiento, se recuperó: "Tengo miedo de que no me quiera decir que capaz que tiene, no se siente bien, algo pasa’’, aseguró temerosa.

En el audio se escucha al hijo de Carmen cansado de tantas preguntas de su madre: "Mami. ¿Qué te pasa? ¡Estoy bien de salud, mamá! Te quiero ver, nada más. Voy poco a Buenos Aires, a capital y hoy tengo ganas de verte. La semana que viene tengo un montón de cosas que hacer porque ya el jueves a la mañana viajo’’.

Finalmente, y con mucha paciencia Fede Bal intentó tranquilizar a su mamá, además de plantearle la idea de verse pronto: "¿Querés que te vea la semana que viene? Te veo la semana que viene. Estoy bien de salud, mami, por dios. ¡¿Qué pasa, mamá?!", concluyó indignado.

