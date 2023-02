Luego de haber superado un poco el escándalo de su hijo por la infidelidades a Sofía Aldrey, Carmen Barbieri se encuentra estresada por un tema de su salud que la tiene muy preocupada. La conductora contó que deberá pasar nuevamente por el quirófano y que tiene mucho miedo luego de haber estado en coma varios días en el 2021.

A comienzos del 2021, cuando el COVID-19 todavía seguía contagiando a muchos, Carmen Barbieri fue internada de urgencias por Coronavirus y estuvo 20 días en coma farmacológico. Tras este trágico episodio, la conductora de Mañanísima tiene terror de volver a recibir anestesia. “Mañana me hago un estudio y tengo un cagazo. De la mano del médico de Federico, me hago una endoscopia y una colonoscopia. Eso se hace en quirófano”, explicó la madre de Fede Bal.

Carmen Barbieri admitió que dicho estudio se debe realizar con más frecuencia y que la última vez que se lo hizo tenía 24 años. A pesar de que la conductora sabe que es un estudio muy común, el trauma que le dejó el coma que sufrió es muy grande. “Hay que hacerlo más seguido, pero tengo un poco de ‘miedisqui´. “No me va a pasar nada, es una pavada, pero tengo miedo de entrar al quirófano y que me pongan una anestesia otra vez”, continuó.

Fede Bal y Carmen Barbieri

Sin embargo, como una manera de calmarla o consolarla, Federico Bal le exigió que no sea dramática ya que él se lo realiza seguido y nunca le pasó nada. “Es leve y es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’”, finalizó Barbieri.

Carmen Barbieri se refirió a la familia de Sofia Aldrey en medio del escándalo de Fede Bal

Carmen Barbieri habló en Mañanisima sobre la familia de Sofía Aldrey, a quienes conoció un tiempo antes de que explotará el escándalo que derivó en la separación. “¿Te cruzaste con alguien de la familia?”, le preguntó Pampito.

"No, yo les mando un beso, los quiero muchísimo, al abuelo lo conozco de toda la vida”, respondió la conductora. “Yo creo que la familia entenderá mi posición, lo que la quiero y entiendo a Sofía, pero también quiero a mi hijo, soy la mamá, yo no puedo hablar de otra cosa de mi hijo más que como mi hijo, es un hombre él”, expresó Barbieri.

OL.