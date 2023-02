A pesar de que el escándalo de Fede Bal y Sofía Aldrey disminuyó en la opinión pública todavía algunas personas del espectáculo siguen hablando de esto. En este caso, Moria Casán opinó sobre el escándalo.

Moria Casán opinó sin filtro sobre el escándalo de Federico Bal

En comunicación con Intruso, La One dijo: "El FedeGate... Eso me da a 'no era jamón era japaleta. Todo berreta'. Me hace gracia Carmencito. Lo quiero, lo descubrí en la panza de la madre, no me despierta ni morbo. No me calienta, ni me descalienta... Me da risa".

"Yo no manejo el morbo a ese nivel y me parece que el famoso 'cara de pato y cuerpo de lavar ropas'. ¡Mirá el electrodoméstico cómo funcionó! Yo a la madre le decía que él era cara de pato, cuerpo de lavar ropas. Y el lavarropas lo reventó", agregó.

También habló sobre los chats que se filtraron: "Tal vez es la necesidad de exponerse. Cuando la gente se expone mucho, todos estamos expuestos a equivocaciones. Pero no, no juzgo para nada. Me da ternura el chiquito este. No me despierta nada, ni curiosidad ni morbo ni nada".

Carmen Barbieri no se quedó callada y le contestó a la exvedette: "La amo, pero está mal informada porque está diciendo que Federico expuso la relación o quiso mediatizar el escándalo y no fue de parte de Fede... Es decir, no estoy defendiendo a Fede, yo estuve sin hablarme con él. Todas creen que yo defiendo la infidelidad y yo estoy en contra totalmente, me parece que se portó mal. Él no mandó ningún chat ni mail. El escándalo surgió de otro lado, no de parte de él. Quizás desde el dolor, yo entiendo lo que se sufre porque me ha pasado".

EF.