Carmen Barbieri quiere afuera al Alfa

Aunque se discute que el partipante no vaya placa, Carmen Barbieri no dudo en tirarle la mala y expresar su desagrado ante la falta de nacionalismo del Alfa en este Mundial Qatar 2022. La indignación nació después de que expresara que su bandera no es la de Argentina sino la Yankee, un manifiesto que le revolvió el estómago a la panelista que ahora no lo quiere ni ver.

El mundial sigue creando disputas en todos los lugares y en Mañanisima no seria la excepción ya que siempre se dan diferentes debates. En esta ocasión cuando se comenzó hablar de Gran Hermano, Carmen Barbieri no dudo en expresar su indignación y su postura ante el participante, lo quiere afuera.

La Selección Argentina perdió el primer partido contra un enemigo que se consideraba débil, Arabia Saudita, millones de argentinos en el mundo manifestaron su frustración, pero no es el caso del Alfa que concluyó rechazando la bandera nacional, a pesar de ser uno de los más queridos podría convertirse en el más odiado. Carmen Barbieri enojada pide que lo saquen de casa.

En el programa Mañanisima, Carmen Barbieri se puso al tanto de todo, gracias a sus colegas Pampito y Estefi Berardi, mientras le relataban con detalles, la comediante no dudo en disparar y en mostrarse en desacuerdo con el Alfa. Junto a esta postura se sumaron muchas personas en las redes sociales por el vídeo donde se muestra al joven rechazando a la bandera celeste.

"Estuvo muy mal lo que hizo. Fue feo. ¿Cómo va hacer eso? Por favor, para que está acá si su patria es Estados Unidos" manifestó Carmen Barbieri. "Si está semana va a placa, no tengo dudas que la gente lo va a votar en masa", aseguró la comediante.