Hace apenas unos días atrás, en Mañanísima, Carmen Barbieri y Alfa se tiraban ‘’onda’’ en vivo, cuando el ex participante reveló que le gustaría ‘’comerle la boca’’.

Al parecer este sorpresivo encuentro siguió detrás cámaras y llevó a un posible encuentro en San Bernardo para almorzar un asado, propuesta por parte de Carmen Barbieri, sin embargo, esto no se cumplió ya que la madre de Fede Bal, reveló que Alfa la dejó plantada y no le contestó los mensajes.

Pampito, curioso ante la situación le consultó a la conductora: "¿Qué pasó con Alfa?", a lo que Carmen expresó: "Yo estaba llegando a San Bernardo y él me dijo que iba a estar ahí",.

Carmen Barbieri

"Sí, lo dijo acá en vivo", afirmó el panelista acerca de la invitación y Barbieri contó: "Le dije: 'Mirá, nosotros mañana hacemos un asado en la casa de mi familia. Te invitan a comer un asado'. Primero no me leyó el mensaje. Al rato me lo leyó pero nunca me contestó".

"Noo, te clavó el visto", dijo Estefi Berardi, muy sorprendida. Luego, Carmen Barbieri aclaró:"Sí. Alfa, igual quiero decirte que no era para salir. Lo invité a comer un asado solamente", aseguró.

Finalmente, Estefi criticó fuertemente la actitud de Alfa: "No contestar, es muy maleducado". Además, Carmen aclaró que no le daría otra chance al ex participante de Gran Hermano: ‘’No tendrá tiempo, estará muy ocupado. Lo voy a bloquear. No lo llamen ni nada. No quiero comunicarme".

Alfa de Gran Hermano estaría de novio con una panelista de 19 años

Este lunes por la mañana comenzaron a circular imágenes que sostienen que Alfa de Gran Hermano estaría de novio con una panelista de 19 años. Según Ulises Jaitt, el exparticipante de GH 2022 se encuentra muy cerca de Delfina Wagner, notera de Crónica TV.

Walter o más conocido como Alfa sigue dando que hablar y esta vez fuera de la casa mas famosa de la Argentina. Ahora, el hombre de 60 estaria vinculado a una joven.

"Romance confirmado entre Alfa de Gran Hermano y Delfina Wagner, panelista de Cronica TV. Pasaron todo el finde juntos a los besos a la vista de todos, él tiene 61 y ella 19 años", comentó el comunicador, en su cuenta de Twitter.

Además, en las últimas horas, La joven influencer compartió fotos junto a Alfa en Instagram y también comentó algunos tuits sobre ellos con un emoji de corazón.

D.M