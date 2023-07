Benjamín Vicuña se encuentra en el centro de la escena desde hace dos días, por haber protagonizado varios momentos que dieron de que hablar en los Premios Martín Fierro 2023. Primero, el actor recibió el galardón a Mejor Actor Protagónico, por su papel en la ficción ‘’El Primero de nosotros’’ y al momento de dar su discurso para agradecer, lanzó una frase que hizo que más de uno diera vuelta la cabeza, por la sorpresa.

"Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso. Muchas gracias a este país hermoso que me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", expresó el actor, intentando remontar la situación al darse cuenta de su error. Ante sus dichos, las redes estallaron y comenzaron a apuntar que la frase fue por Pampita.

Finalmente, cuando fue el turno de Wanda Nara para recibir su premio en la categoría como ‘’Revelación’’, la cámara apuntó en Benjamín Vicuña mientras le dice algo en el oído a la actriz Rocío Gómez Wlosko y ambos se ríen. Sin embargo, no se puede ver en detalle que dijo o las risas, ya que el actor se tapa la boca.

Por la mañana de hoy martes, en Mañanísima con la conducción de Carmen Barbieri y los panelistas Estefi Berardi y Pampito recordaron la noche inolvidable de los Martín Fierro. A su vez, la conductora criticó a Vicuña por reírse supuestamente de Wanda Nara cuando daba su discurso.

Carmen Barbieri no le gustó para nada la actitud de Benjamín Vicuña sobre Wanda Nara

‘’¿Por qué se ríen? Estaban enfocados. ¿No se dan cuenta? Cuando estás en una terna, vos sabes que te están enfocando, ves la cámara, hay que cuidar ese tema. ¿Por qué se ríen? está muy feo, es una falta de respeto’’, apuntó Carmen y Estefi indagó sobre de qué se estarían riendo: ‘’Benjamín Vicuña tuvo el detalle de taparse la boca... Si no se iban a leer los labios, de lo que habrá dicho’’, expresó la panelista.

Sin embargo, la conductora remarcó nuevamente su visión: ‘’Igual se nota, se tapa, pero se nota que se estaba riendo, qué feo, tenemos que empezar a respetarnos de verdad. No solo porque sos mujer, Wanda, te respeto, sino porque es una artista, una colega y se lo merece’’, manifestó indignada.

Finalmente, Berardi reveló que hay actores que no le gusta lo mediático, al punto de que no están de acuerdo que Gran Hermano 2022 haya recibido el Martín Fierro de Oro, por lo que la conductora enfatizó: ‘’Benjamín no puede criticar lo mediático, él es más mediático que nadie, sin querer serlo, está en el medio’’, concluyó Carmen Barbieri sobre Benjamín Vicuña.

D.M