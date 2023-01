Carmen Barbieri fue la gran ausente de la emisión de este miércoles de su programa Mañanísima, espacio que es transmitido por Ciudad Magazine. Tras las insistentes preguntas del público pidiendo explicaciones del por qué no estaba la flamante conductora, Pampito salió al cruce.

“Hoy Carmen decidió quedarse un día más en casa, ayer estaba con la presión baja, está con muchos medicamentos por el tema del brazo, muchos calmantes y el médico le dijo que lo cortara”, aseguró el periodista.

Estefi Berardi, Carmen Barbieri y Pampito.

Seguidamente, destacó que se sintió preocupado puesto que Barbieri sintió que pudo haber sufrido un ACV: “Realmente el panorama de Carmen fue tétrico, ella me dijo ‘pensé que me estaba dando un ACV’, me dijo que no podía hablar y que se asustó porque tampoco se podía parar de la cama”, detalló Pampito.

“Hoy lo llamó a Penca y fue la ambulancia para la casa, si bien no tiene nada que corra peligro, se llevó un susto muy grande”, señaló el comunicador. Tras esto, Estefi Berardi intervino y reveló cuándo volvería Carmen Barbieri a conducir Mañanísima.

“Mañana seguro ya va a estar con nosotros, se quedaba un día más para recuperarse porque se sentía todavía un poquito floja”, manifestó la también panelista de LAM.