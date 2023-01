Estefi Berardi presentó a su hermano y le hizo una advertencia a sus seguidores: "Se calman"

Estefi Berardi viajó hace unos días a Mar del Plata para pasar el tiempo con su familia y sorprendió en sus redes sociales al presentar a Fede, su hermano menor.

La panelista de LAM compartió una foto con su hermano en sus historias de Instagram e inmediatamente causó sensación entre sus seguidores a quienes les hizo una advertencia.

"Hermano", expresó junto a la imagen desde la playa y luego compartió una captura con un comentario de una fan y aclaró: "Se calman".

Luego, Estefi preguntó si querían saber el usuario de Instagram de Fede para ponerse en contacto con él, y tras recibir cientos de mensajes escribió: "Bueno, listo. Mi hermano tiene más levante que yo. Acá lo tienen. Me explotaron el teléfono literal", cerró Estefi dando a conocer el perfil de Fede.

Estefi Berardi fulminó a Zaira Nara por su romance con Facundo Pieres

Estefi Berardi quiso opinar sobre este tema y con la contundencia que la caracteriza fulminó a la hermana de Wanda Nara.

“A mí si me escribe el ex de una amiga, yo ni le contesto. No abro esa puerta. Soy muy estructurada con esas cosas”, apuntó sin piedad Estefi Berardi. Luego Mariano Berón intervino: “Comparto tu opinión, pero lo que estamos viendo hoy es otra cosa”. “De hecho, cuando a Paula le preguntan si saldría con el ex de una amiga, ella dijo que no”, continuó la panelista de LAM.

Finalmente, Estefi le preguntó a Carmen Barbieri si era capaz de sostener un vínculo amoroso con la ex pareja de una amiga, y la rubia respondió negativamente: “No, yo tampoco. Pero bueno, espero que no me pase, pero a veces uno se enamora. Es un espanto”, sentenció la angelita para ponerle punto final al debate.