Barbie Vélez no se decide: cuál es el nombre que elegirá para su hijo

Barbie Vélez atraviesa un especial momento mientras espera a su primer hijo junto a Lucas Rodríguez.

La hija de Nazarena Vélez confirmó el sexo del pequeño en LAM donde también reveló los nombres que están en la lista de preferidos para ella. Sin embargo, la modelo y actriz aún no decidió qué nombre llevará el pequeño y confirmó cuáles son las dos opciones.

"Los posibles nombres son Salvador o Baltazar, algunos de esos dos. No está decidido, pero sí que será alguno de esos", contó en Insta Stories ante la duda de sus seguidores. Luego, Barbie Vélez aseguró que la fecha de parto está programada para febrero.

La actriz también contó cómo atraviesa esta etapa en la que aún no siente los movimientos del bebé. "Me dijeron que madres primerizas lo empiezan a sentir desde la semana 20 ó 22y yo estoy en la 19", explicó la diosa.

Además, Barbie contó cuáles son sus antojos. "No sé si antojos pero tengo ganas de comer cosas. Y esos gustos son muy cambiantes, básicamente como yo", agregó.

Barbie Vélez y los preferidos de Lucas Rodríguez

Tiempo atrás, Barbie Vélez confirmó en LAM los nombres elegidos con Lucas Rodríguez y los que figuraban en la lista.

“Tenemos tres nombres. El que más le gusta a Luqui (Lucas) y que a mí también me gusta, es Salvador. Después está Bautista que a mí me gusta y a Luqui no tanto, luego está Balthazar, que está ahí en medio de los dos”.

La actriz agregó que Salvador es el nombre que más va liderando y además, fue el que propuso Thiago, su hermanito menor. “Está feliz, de hecho, él quería se sea varón para poder compartir y jugar más. Se puso recontento cuando le dijimos, además él eligió el nombre con nosotros”.

Barbie Vélez.