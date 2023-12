Mientras José Sosa vive su consolidado romance con Camila Homs, en las últimas horas Carolina Alurralde, la ex del jugador, decidió aparecer en la escena mediática para desmentir los rumores que aseguran que abandonó a sus hijas gemelas.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Carolina respondió los dichos recientes de Yanina Latorre: “Yo salgo a hablar porque me llega que Yanina estaba hablando de mí. Había dicho que yo tenía problemas de consumo y que no me hacía cargo de mis hijas. Que por eso el padre estaba a cargo de ella. Y después que yo tenía problemas psiquiátricos, y que yo había abandonado a mis hijas. Una cosa loquísima. Es una enferma ella, al decir estas cosas”.

Imagen reciente de José Sosa y Camila Homs.

Además, la expareja de Sosa contó cómo fue su historia de amor con el futbolista y reveló por qué se separaron: "me puse de novia con José cuando tenía 18 años. Estuve casada 17 años con él. Nos fuimos muy chicos a vivir a Alemania. Estuve por un montón de lados. Yo lo acompañé, viajé con él a todos lados, siempre lo apoyé. En las buenas, en las malas. Nuestra relación fue muy fuerte. Después nacieron las mellizas. La vida nos llevó por diferentes caminos. Y me llevó a atravesar infidelidades, vidas paralelas. Es el motivo por el que me separé”.

Por último, Carolina Alurralde dejó en claro que José Sosa no le fue infiel con Camila Homs: "No aparece el nombre de Camila en esos engaños e infidelidades. Yo ya estaba separada. Lo que aparece es por qué yo salgo a contestarle a Yanina. Por el simple hecho de que a ella también la engañaron, yo estuve muy triste. A mí me dolió muchísimo separarme, si hubiera sido por mí hubiera seguido. Lo perdonaba siempre”.

Qué dijo Carolina Alurralde sobre Camila Homs

Luego de aclarar que el deportista no le fue infiel con la conductora, Carolina apuntó contra ella sin filtros: “Yo decido no hacer ningún juicio, no separar a mis hijas del padre. Ahí es donde le contesto a Camila Homs, porque sé que esas palabras se filtraron. Porque a mí no me conoce nadie. Quién iba a decir que yo estoy enferma o que tengo problemas con el consumo. Para mí es Camila la que filtró esto. No tengo dudas”.

Para cerrar el tema, Carolina Alurralde comparó su separación con José Sosa con la de Camila Homs y Rodrigo de Paul: “Ella que se fije, hizo un divorcio millonario en donde se requerían un montón de puntos. Y además el padre no puede ver a sus hijos. Es horrible”.

J.C.C