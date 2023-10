Camila Homs reveló que comenzó un noviazgo con José "Principito" Sosa luego de protagonizar una polémica separación con Rodrigo de Paul. Ahora, la participante del Bailando 2023 se muestra cada vez más feliz y enamorada.

Hace un tiempo, la modelo expresó mostrándose muy emocionada: "Estoy re enamorada, la verdad que sí. Tenemos una relación tan linda, tan sana, como nunca antes había tenido".

Imagen reciente de Camila Homs.

Mientras la relación del Principito y Camila continúa creciendo, al parecer el futbolista pegó buena onda con Francesca y Bautista, los dos hijos que tuvo su novia con Rodrigo. Recientemente, fue Gossipeame quien compartió un tierno momento que vivió Sosa junto al hijo menor de Homs.

La historia que subió Gossipeame.

"Qué amor el Principito Sosa que lleva a Bauti al cumple del hijo de un amigo y se ocupa de él. Yo estaría derretida de amor", escribió Pochi en sus historias y subió una imagen de José Sosa junto al hijo de Camila Homs en un cumpleaños.

Ángel de Brito reveló una conversación íntima que tuvo con Camila Homs

Hace algunas horas, el periodista interactuó con sus seguidores con un ida y vuelta, en donde un usuario le consultó sobre la modelo: "Si De Paul estaba con Cami cuando empezó a salir con Tini, no te parece que Tini actuó mal?".

Ángel De Brito lejos de esquivar el tema, le contestó: "No se separaron por una infidelidad me dijo Cami Homs sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel", junto a una foto de un chat revelador con la modelo, en donde confesaba que la cantante no tuvo nada que ver con la separación.

J.C.C