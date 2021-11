Carolina Baldini, la exesposa del Cholo Simeone, reapareció después de doce años: "Sufrí la alta exposición"

Durante su matrimonio con Diego "Cholo" Simeone, Carolina Baldini era una figura pública y no renegaba de ello. Pero, tras su separación la presión fue demasiado alta y la modelo se recluyó en los suyos y no se supo nada más de ella; hasta ahora. A doce años de su ruptura con el padre de sus hijos, rompió el silencio y se sinceró sobre la situación que la llevó al límite.

"Me sentí muy expuesta en un momento y decidí bajar el perfil por mis hijos. ¡Y gané en libertad y en tranquilidad! Cuando estuve en ‘Bailando’ tuve una alta exposición y la sufrí. Ese programa disparó otras cosas y entré como un hámster en su rueda hasta que dije 'stop' y chau. No hice más nada", contó en diálogo con la revista “¡Hola!”.

Carolina es maadre de Giovani, Giuliano y Gianluca, y con el Cholo siempre que comparten reuniones familiares y celebracione se los ve cercanos y se destaca el cordial trato que hay entre ambos.

Si bien la separación ya es pasado para ella, si recuerda que la alta exposición y las suposiciones que había alrededor de la ruptura, fueron demasiado para ella y no lo pudo soportar.

"En ese momento sentí que había vivido muchos años dentro de un círculo muy chico y si a eso le sumamos la explosión del 'Bailando', fue demasiado. Hubo gente que se acercó por conveniencia, otros que me traicionaron. Por eso me encerré y no se supo nada más de mí”, dijo.

Hoy, alejada de las polémicas, se pone de lleno en su nuevo proyecto: una marca de ropa propia que nació en cuarentena.

"El estar aislada me pegó mal porque me agarró sola en casa y sin poder ver a mis hijos durante ocho meses. Lloré, medité, no me saqué el pijama por días, pero como de todo caos siempre sale algo bueno, empecé a cranear un proyecto de moda con una amiga, Julieta. Y ahora estamos por sacar una línea de jeans, BAD (Buenos Aires Denim). Es una gran apuesta. Así que estoy muy dedicada a eso", cerró, optimista por el futuro.

Giuliano Simeone se sumó al equipo que dirige su papá, Diego

El fútbol está en su ADN. Y Giuliano Simeone (18) está orgulloso de que así sea. El menor de los varones del DT Diego Simeone (51) cumplió un sueño más. En 2019 se fue a vivir a España y hoy, a menos de dos años, debutó bajo las órdenes nada menos que de su propio padre en el Atlético de Madrid, tal como lo mostró guacamouly.com.

Giuliano Simeone se sumó al Club Atlético de Madrid, que dirige su padre.

“Todavía es muy chico pero promete mucho”, dijo su padre intentando ocultar el babero de orgullo que siente al ver correr por la cancha a su heredero con la misma camiseta que él dirige desde 2011. “Es un delantero con garra, instinto y gran carácter”, expresó mientras la tribuna femenina agregó “y tiene la misma facha de su padre”.