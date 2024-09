Tras haber realizado un descargo en su cuenta verificada de Instagram, Roberto García Moritán también tomó contacto con "Poco Correctos" de El Trece por primera vez y negó que estuviesen separados, haya una tercera en discordia y una infidelidad. Además, también había reconocido que lucharían por el amor y la familia que había conforma. Lo que sí no negó es que no haya un mal momento, ya que mencionó que tienen que hablar y solucionar cosas como todas las parejas. La palabra más buscada fue la de Pampita, quien por el momento no se pronunció al respecto y continuó con sus actividades laborales.

En este contexto y con cada vez más versiones sobre una separación y pedido de divorcio, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salía de un restaurante en Palermo y respondió las consultas de un "A la tarde", programa que se transmite por América TV.

Roberto García Moritán y Pampita.

Habló Roberto García Moritán, luego de que Pampita no llevara puesta la alianza: qué dijo

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán, respondió las preguntas del cronista de "A la tarde" de América TV luego de lo que fue ver a Pampita, su esposa, sin la alianza que los unió en matrimonio desde hace unos años y todo lo que hablo en los medios de espectáculos respecto a la supuesta separación que ambos atravesarían. En cuanto a la pregunta del movilero de las versiones de divorcio y crisis amorosa, el padre de Anita García Moritán respondió: "Nada me llama la atención a esta altura".

Por otro lado, Oliver Quiroz también interrogó acerca de la decisión de Pampita de no hablar sobre el tema y desde que se puso como uno de los temas principales de agenda la supuesta ruptura de ambos. "Está bien, se cuida. Me parece muy bien", señaló. En este marco, también fue consultado por si llevaba la sortija, levantó su mano izquierda, mostró que la lleva puesta.

Pampita y Roberto García Moritán.

Además, el periodista de "A la tarde" preguntó si su relación era importante porque durante la nota Roberto García Moritán esquivó las consultas y comenzó a hablar del trabajo que realiza cotidianamente en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. "No tengo ni idea qué va a hacer, Carolina", soltó el ministro y esposo de Pampita en cuanto a la posible presencia de la modelo en el programa de Susana Giménez, este domingo desde las 22:00 hs por la pantalla de Telefe.

Por último, el reportero de América TV le preguntó en relación a que Pampita durante la jornada de este martes 24 de septiembre no tenía puesto el anillo de casamiento al momento de grabar "Los 8 escalones". "No tengo ni idea, ella se saca el anillo para dormir", concluyó Roberto García Moritán.

