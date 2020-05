La curiosa teoría de Catherine Fulop sobre la separación de Laurita y Cabré

Luego que Laurita Fernández confirmara su ruptura con Nicolás Cabré, y en medio de todas las especulaciones que se formaron en torno a la separación, Catherine Fulop salió a decir lo suyo.

"Ya veníamos diciendo que la pareja no estaba bien. (...) Es raro que te vayas a Nueva York con un amigo y sin tu novio. Otra cosa es que ella dijo, no recuerdo bien, algo así como 'es que los dos somos muy ambiciosos'. Eso es algo que suele pasar mucho en las parejas de actores, el ego a veces nos come un poco", aseguró Cathy en Tardes Bellas, el programa que conduce.

"Es horrible porque a veces uno necesita y quiere lograr un montón de cosas, y justo ella está en una etapa de construcción de imagen para que perdure, porque esas carreras son muy efímeras. Llegás, porque Bailando por un Sueño te puede posicionar en una carrera actoral. Pero después es muy difícil permanecer en el tiempo porque no te llaman para hacer una novela o te llaman para ser panelista, y te rebajan del nivel que ya conseguiste", agregó la actriz venezolana.

De acuerdo a la teoría de Fulop, como Laurita es "la figura del momento", para Cabré es difícil de digerir. "Para él debe ser difícil estar al lado de ella porque le gustan las mujeres fuertes, talentosas y bellas, pero después, como hombre, te tenés que bancar que ella te sobrepase. Y ella lo hizo. De hecho Telefe ya la tenía en la mira para ser una especie de nueva Susana Giménez. Hay que bancarse estar al lado de una mujer así, que te sobrepasa", cerró la esposa de Ova Sabatini.