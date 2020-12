Cau Bornes deslizó que Valeria Lynch le fue infiel antes de divorciarse

Cau Bornes, el músico brasileño que fue marido de Valeria Lynch durante muchos años y que hoy está divorciado de la diva de la canción rompió el silencio y a pesar de que percibe un dinero de parte de ella por mes por la cantidad de tiempo que estuvieron juntos y ya que él se tuvo que ir de la casa familiar habló en "LAM" e hizo una fuerte acusación sobre quien fue su mujer. ¿La trato de infiel?

Si bien para él el tema esta superado, sigue adelante con un juicio millonario -le reclama un millón de dólares- contra la cantante por los años que estuvieron juntos. Durante el programa, Cinthia Fernández fue muy dura con él y le dijo "rastrero" por querer que su Valeria le pasara dinero. Entonces el cantante se defendió diciendo que era su legítimo derecho porque él se fue de la casa familiar.

Ahora cuando Mariana Brey le pidió que contara por qué Valeria le pidió que se fuera de la casa donde vivían Cau tiró la bomba y lanzó una fuerte acusación contra su ex: "Yo lo que puedo decir es que la relación con Mariano (Martínez) ya venía de antes, pero eso no importa. De hecho, el romance no me sorprende. De esto me enteré hace tiempo, antes de que se hiciera público, por un vendedor de shows", sentenció.