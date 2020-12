Fuertes rumores: Rocío Guirao Díaz abandona el país con su familia

Rocío Guirao Díaz tomó una radical decisión y abandonará el país para comenzar una nueva vida en Miami.

Según informó Rodrigo Lussich en Intrusos, la modelo y su marido, Nicolás Paladini, hicieron los trámites necesarios para obtener la Visa yt poder instalarse en la ciudad de la Florida junto a sus hijos Roma, Aitana e Indio.

"Seguro ya tiene algún negocio allá", contó el periodista sobre esta decisión que, por el momento, la diosa no compartió en sus redes sociales.

Video hot y haters

Rocío Guirao Díaz participó de un video sensual junto a Melina Lezcano, cantante de Agapornis que generó un fuerte revuelo en redes sociales. Las diosas no sólo levantaron suspiros de sus followers sino también comentarios que cuestionaban el estereotipo de belleza que intentan imponer con esos posts.

Sobre estas críticas, fue la mismísima Lezcano quien hizo un descargo por esta publicación. "Me dicen que no las represento pero yo creo que no represento con el cuerpo", disparó la cantante sobre los cuestionamientos.

" Siempre trato de dejarles un lindo mensaje y mostrarle con las cosas que hago... no lo entiendo. Apoyo todos los movimientos y creo que soy real. Antes de juzgar, deberían medirse un poquito porque me hacen sentir mal", agregó.