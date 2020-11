Cau Bornes le disparó munición pesada a Valeria Lynch en medio de su guerra legal

Desde que se separó de Valeria Lynch no son muchas las veces que Cau Bornes, el músico brasileño que se casó con ella ha hablado de la relación y de su pelea legal en medio de su millonario divorcio. Pero en esta oportunidad en Mitre Live, el ex marido de la diva de la canción fue muy duro con su ex mujer.

“Estoy perfecto yo. Simplemente digo que las cosas que la televisión no es el mejor lugar para hacer descargos. Yo siempre llevé mi carrera con mis músicos. Siempre trabajamos mucho. No aparecer en televisión no quiere decir que uno no está tocando“, comenzó diciendo el artista para luego meterse de lleno en el conflicto con Valeria.

“Todo bien. Acá en la esquina se separó hoy el verdulero con la señora de la farmacia y yo no le pregunté nada porque yo los conozco. Quién vive en la tribu, conoce a los indios y eso es normal, son seres humanos“, dijo ¿haciendo referencia a la cantante? y siguió: "Todos somos aprendices. Soy un artista en construcción. Yo soy un eterno trabajador del bienestar del corazón que es un órgano vital. Lo más importante para mí es la música que cura heridas y aprende de los errores y de lo que se va equivocando“, agregó finalizó sin piedad, como si hubiese vivido con una desconocida tantos años...

“No me dolió nada de Valeria Lynch porque es normal que una persona pueda sentarse y decir lo que quiera, es un país democrático. En mi país no tenemos ese tipo de cosas. Que vos te sentás en la televisión y contás todo sobre de tu vida. Me parece que cuando te sacas los calzones en la televisión no los vas a encontrar nunca más. Está todo bien“. Vale recordar Cau le reclama un millón de dólares a Valeria en medio de su lucha legal...