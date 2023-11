Cecilia Bolocco tomó una fuerte decisión, según los medios chilenos, respecto a la participación de su hijo Máximo Menem Bolocco en la disputa por la herencia de su padre, el expresidente Carlos Menem.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco

A tan solo días de que el juez Carlos Coggi anuncie quiénes serán los cuatro herederos de Carlos Menem, se informó que Máximo, de 18 años, eligió involucrarse en la disputa por la herencia tras una larga conversación familiar. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por Cecilia Bolocco, ex Miss Universo y madre de Máximo.

Qué dijo Cecilia Bolocco sobre la herencia de Máximo Menem Bolocco

Según el programa chileno "Sígueme", Cecilia Bolocco tomó una postura firme para evitar que su hijo participe en la disputa por la herencia de Carlos Menem. La ex Miss Universo no estaría de acuerdo con que Máximo se involucre con la familia Menem, ya que guarda recuerdos no gratos de su paso por Argentina y del trato que recibió Máximo en varias ocasiones durante su estancia en el país.

“Máximo siente que es lo que le corresponde como hijo legal de Carlos Menem, por lo tanto, se habría asociado, por decirlo de alguna manera, a Antonella Menem y pelear judicialmente por lo que le corresponde como hijo de Menem”, informaron en Chile.

Cecilia Bolocco se habría mantenido muy firme en su decisión. Además, desde el programa del país vecino, añadieron: “Nunca se confirmó que Carlos Menem hubiese comprado propiedades en Chile, porque además sus pasos por el país fueron muy esporádicos. Ella se fue a vivir con él cuando estuvo preso, luego vinieron por el embarazo de Cecilia, que fue complejo, tuvieron que hacer fertilización in vitro, fue todo un proceso médico que le demandó estar más tiempo acá, pero nunca vivió en Chile”.

