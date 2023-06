Flechazo, poder y un vergonzoso final: la historia de amor de Carlos Menem y Cecilia Bolocco

La relación entre Cecilia Bolocco, la ex Miss Universo chilena, y Carlos Menem, el ex presidente argentino fue uno de los más comentados de su época. Su relación fue un fenómeno que trascendió fronteras y desafió las barreras políticas y culturales y alentó también a la comidilla mediática que consideraba que la ex modelo quería ser la "nueva Evita".

La relación comenzó cuando ella era una reconocida figura de Chile y lo entrevistó en el final de su mandato, en 1999 pero terminó de la peor manera cuando la descubrieron cometiendo un engaño.

Cómo empezó la historia de Cecilia Bolocco y Carlos Menem

La historia de amor entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem comenzó en el año 1999, cuando ambos coincidieron en una entrevista televisiva. En ese momento, Menem era un influyente político y ex presidente de Argentina, mientras que Bolocco era una reconocida periodista y conductora de televisión en Chile.

Al parecer, el flechazo fue instantáneo. Cecilia Bolocco viajó el 12 de septiembre de 1999 a La Rioja para entrevistar a Menem durante tres días para su show, que se emitía por Canal 13 de Chile.

Cecilia Bolocco y Carlos Menem. Foto: AFP



“Yo he tenido muchas mujeres, pero nunca me había enamorado así, tan profundamente. Nunca de esta manera. Cecilia es la mujer de mi vida, y quiero que ustedes que son mi familia, compartan conmigo esta alegría, que la conozcan, que la quieran. Soy muy feliz con Ceci, quiero formar una familia, hace tanto tiempo que estoy solo”, le habría dicho Carlos Menem a su hermano Eduardo y su cuñada Susana Valente, en la mansión que el matrimonio tenía en Núñez, según refiere la periodista Olga Wornat en su libro Menem-Bolocco S.A.

Cecilia Bolocco y Carlos Menem se casaron en 2001. Foto: AFP

Más adelante, la pareja se logró consolidar y Cecilia Bolocco pasó a protagonizar las tapas de las mejores revistas del país. Sus looks también fueron distinguidos y asociados a Eva Perón, actitud que no se ganó la simpatía de los argentinos y mucho menos de Zulema Menem, la hija del ex mandatario.

Separación y polémica entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem

Después de sellar su romance con una mega boda en La Rioja en 2001, Cecilia Bolocco y Carlos Menem anunciaron su separación en 2007 momento en el que la ex Miss Universo fue descubierta con otro hombre.

La pareja había tenido a Máximo, en 2003, el menor del clan Menem con quien no tuvo relación alguna después de la ruptura de sus padres.

Cecilia Bolocco y Carlos Menem junto a Máximo. Foto: AFP

Antes de el divorcio, el paparazzi Angel Mora, contratado por la revista SQP, tomó capturas de Bolocco haciendo topless con el empresario Luciano Marocchino, mientras estaban en Miami, hecho que marcó el punto final de esta polémica historia.