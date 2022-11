Gran Hermano: Nito Artaza fichó a Coti para el verano

Desde su estreno, Gran Hermano logró captar la atención de millones e incluso traspasó la pantalla a las redes sociales y Nito Artaza no quiere perderse a una de las favoritas del público del reality.

En diálogo con Intrusos, Artaza habló de la posibilidad de que Constanza 'Coti' Romero forme parte de alguna producción teatral: “Y bueno para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta. Estoy esperando para llamarla”.

El movilero retrucó y le consultó: “Si sale antes de que vos estrenes en Mar del Plata, ¿te la llevas a la correntina?” y el productor confirmó: “Por supuesto que sí, ya la estoy invitando a que venga porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo, me encantaría, es divina”.

Además, Artaza explicó que “los jóvenes son muy parecidos a los que están ahí adentro y se ilusionan con ser muy famosos también”.

En el video del casting de Gran Hermano, Coti afirmaba que, al entrar a la casa, no le molestaría que la gente la mire, porque no ella no quiere ser espectadora, sino protagonista, y resaltó que participó y ganó ocho certámenes de belleza.

En aquella ocasión, se definía “consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no las encontrás a la vuelta de la esquina”.