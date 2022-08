Chano Charpentier hizo un inesperado anuncio tras estar muy complicado de salud

A principios de agosto, Chano Charpentier volvía a las redes sociales haciendo una publicación que captó la atención de sus fans.

"Hola mundo", escribió el cantante junto a una foto en donde se lo veía sosteniendo una guitarra. Luego, señaló: "Pronto lindas novedades. Gracias por los mensajes. Los amo a todos".

La publicación se llenó de mensajes de miles de seguidores y de amigos famosos, entre ellos Jey Mammon y el Pelado López que le dejaron corazones.

Ahora, luego de generar expectativa, Chano finalmente confirmó la novedad que todos estaban esperando: su regreso a los escenarios.

"Sorpresa en la foto de al lado", dijo el artista y compartió un video en donde reveló: "Hola amigos, estoy feliz porque nos vamos a ver de vuelta. La cita es el 3 de noviembre en el Luna Park", anunció con alegría e inmediatamente el posteo se llenó de mensajes y "likes".



La palabra de la mamá de Chano Charpentier, luego de generar preocupación entre sus fans en su último show

Hace un mes, Chano Charpentier dio un show en el teatro Gran Ituzaingó y luego de olvidarse la letra de una canción, sus seguidores alertaron sobre la posible situación en la que se encontraría el cantante. A casi un año de ser baleado en el abdomen por un policía, tras padecer un brote psicótico, el ex Tan Biónica volvió a generar preocupación por estar “desorientado” y su mamá publicó un desgarrador mensaje al respecto.

Chano Charpentier cantó sus hits más conocidos delante de una gran multitud en el teatro, y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, donde el artista se muestra tambaleante mientras interpreta la canción “Loca”. Twitter se llenó con fuertes mensajes de sus fanáticos. Fue debido a esto que su madre, Marina Charpentier, habló sobre el estado de salud de su hijo y publicó un desgarrador mensaje en redes sociales.

“Fuimos a comprar la muerte, para vivir más ausentes no aprendimos a respirar, pero un día aprendiste y ahí nomás te despediste, ahora solo a lidiar con esta tristeza...” publicó en Instagram, junto a una imagen de la Virgen.

Chano Charpentier atravesó un brote psicótico en 2021, producto del consumo de drogas que casi termina con su vida. Luego un policía le disparó en el estómago, aduciendo que el cantante portaba un cuchillo y que había intentado atacarlo. "Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo nada. Te juro que iba a comprar sustancias llorando y no podía parar”, aseguró el músico en una entrevista con Juana Viale a finales del año pasado.