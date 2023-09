Charlotte Caniggia nuevamente está participando en el Bailando 2023. La modelo volvió a la pista y tuvo un picante comentario respecto a Zaira Nara como jurado en el reality.

En la pista del Bailando 2023 varios participantes criticaron a la modelo por cómo venía puntuando, cómo Noelia Pompa, Guido Zaffora y ahora Charlotte Caniggia, quien opinó que no está capacitada para evaluar en un reality de baile.

Charlotte Caniggia criticó a Zaira Nara

Cuando Marcelo Tinelli le preguntó a Charlotte Caniggia como le caía Zaira Nara, la modelo respondió: “No me cae mal, pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sepa de baile. Ponele Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, esa onda…”, comenzó diciendo la hermana melliza de Alex Caniggia.

Ante esto, Zaira Nara arremetió: “Pero no estamos en el Teatro Colón Charlotte. Estamos puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y que viene a exponerse un montón”. Pero la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le contestó: “Pero es como que me sientes a mi ahí de opinar, es lo mismo”.

Charlotte Caniggia

Zaira Nara decidió nuevamente responderle a Charlotte Caniggia defendiéndose que fue decisión de la producción que ella esté como jurado en el reality, pero a la mediática no le importó, le hizo una mueca en cámara y cerró: “Creo que hay un montón de gente que opina como yo igual. No pasa nada”, cerró dando por finalizado el tema.

J.M