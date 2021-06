Charlotte Caniggia definió a Pampita: "Es una falsa, no tiene códigos"

Hace algunos días atrás, Charlotte Caniggia se retiró del estudio de Showmatch enojada por las devoluciones del jurado y se pronunció en las redes sociales en donde definió a sus integrantes como 'una mierda'. Este lunes, en el reencuentro, se cruzó con todos en vivo pero particularmente con Pampita y Jimena Barón.

Charlotte Caniggia tiene una "pica" con Pampita hace tiempo. Todo comenzó cuando la modelo debutó como panelista de su programa... ¡y renunció 24 horas después!. A su entender, Pampita la traicionó al hacer en cámara algo que ella había pedido expresamente que no hiciera y eso la dejó en malas relaciones.

"Yo fui con la mejor. Pero ese día iban a entrevistar a Yanina Latorre, le dije que por favor no me enfrentara con ella porque veía como venía la cosa. Ahí, cuando empieza el programa, lo primero que hace es preguntarle a Yanina '¿cómo ves a Charlotte como panelista?'. Se lo pedí detrás de cámara y lo primero que hace es enfrentarme", relató en La Previa.

Y para finalizar, Charlotte Caniggia fue sin piedad contra Pampita.: "Es falsa. Punto. Si yo le pido por favor que me cuides... porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso... es no tener códigos".

El cruce de Charlotte Caniggia con Pampita en La Academia: "Bailás horrible"

Charlotte Caniggia mantuvo un picante cruce con Pampita en el lunes de La Academia donde la participante imitó a Amy Winehouse.

Todo empezó cuando la hermana de Alex Caniggia se quedó disconforme con la anterior devolución del jurado.

"Estabas enojada", le preguntó Marcelo Tinelli antes de su performance. "Sí podrían haber sido un poco más amables conmigo. No es que me caigan mal no me gustó como me lo dijeron. Sobrador", tiró la mediática. "No me acuerdo de nada, pasó desapercibido", tiró Pampita con ironía.