Tras el triángulo amoroso entre la China Suárez y Mauro Icardi que padeció Wanda Nara y a tres años de su separación de Benjamín Vicuña, expareja de la actriz, Pampita habló del cordial vinculo actual que mantiene con ella.

El notero de Los Ángeles a la Mañana fue a buscarla antes de que grabe Pampita On Line y como siempre cuando le preguntaron por la China y más aún luego de la nota con Alejandro Fantino ella fue contundente. "Chicos ya saben que yo no hablo de la vida de los demás y menos de esto. No me van a sacar nada no voy a decir nada", dijo sonriente sin incomodarse por la lluvia de preguntas.

Pampita reveló cómo es su relación con la China Suárez tras el Wandagate.

Ahora cuando le preguntaron cómo estaba el vínculo familiar que une a la modelo con la actriz por sus hijos frutos de su amor con Benjamín Vicuña, Pampita fue contundente y dejó de entrever un poco de la intimidad de su vida cotidiana. "No voy a decir nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar, que es lo que nos importa a todos. Vamos a priorizar eso. El vínculo familiar está bien todo muy bien", dejando en claro que no se mete en el wandagate pero que con la China nada ha cambiado luego del escándalo del que participó.

Pampita reveló cómo reaccionaría si Roberto García Moritán le propusiera una relación abierta

En "Pampita On Line", Pablo Muney comenzó a hablar sobre el tema de las relaciones abiertas. Atenta al tema Pampita reveló cómo reaccionaría si Roberto García Moritán le propusiera abrir el matrimonio.

“Hay que decidirlo, es una puerta que uno abre y después… Hay que tener la mente abierta, si los dos están de acuerdo y eligen vivir la vida así está muy bien. Vos me conocés, yo no podría, me muero”, aseguró entre risas la también jurado de La Academia.

“¿Y si él te lo dijera de acá a 23 años?”, le consultó el panelista en la emisión de Net Tv y Carolina fue contundente: “Le diría ‘dejá la puerta abierta, andá yendo, anda a tu puerta abierta llévatela”.

Por su parte en los últimos días, Roberto García Moritán habló de su relación con Pampita en "Mañanísima" y dejó en claro que no le perdonaría una infidelidad. “¿Perdonarías una infidelidad?”, preguntó Carmen Barbieri y el empresario respondió: “Me parece que no. Me parece que tiene que ver con honrar determinados acuerdos que establecimos de entrada”.

Pampita reveló cómo reaccionaría si Roberto García Moritán le propusiera una relación abierta.

FL