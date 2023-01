Hace una semana la bailarina Melody Luz y el mediático Alex Caniggia anunciaron que van a ser papas con un tierno posteo en la cuenta de Instagram de ambos. Además de recibir muchos comentarios lindos de sus seguidores, la que se alegró por la feliz noticia fue la melliza de Alex, Charlotte Caniggia, quien fue la única que felicitó a la pareja y quien se mostró muy contenta por ser futura tía.

En sus historias de Instagram, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, interactuó co sus seguidores y uno de ellos le preguntó: "¿Estás emocionada por ser tía?", a lo que la mediática respondió: "Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Axel, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo".

Historia de Charlotte Caniggia y su felicidad por ser tia

Charlotte Caniggia abandonó “El Hotel de los Famosos”

La mediática no aguantó mucho tiempo en el “El Hotel de los Famosos”, fue entonces que agarró su valija y decidió abandonar la competencia. Se despidió de sus compañeros y se marchó.

Charlote Caniggia y su paso por El Hotel de los Famosos

“Los voy a abandonar chicos, no me extrañen. Me quiero ir del hotel porque es muy difícil, hay muchas tareas, a mí me tocó en staff dos veces. Es triste, conocí gente super linda y los llevo en mi corazón. Es muy difícil, hay muchas actividades durante el día, por la tele no parece tan duro, pero cuando venís acá es distinto", expresó la melliza de Alex Caniggia.

JM