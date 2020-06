La drástica decisión que tomará la China Suárez si continúa la cuarentena

Embarazada de seis meses, a la espera de su tercer hijo -ya es mamá de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña- la China Suárez hace de todo para mantener la mente ocupada en medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus.

Desde la cocina hasta los tutoriales de belleza, la actriz ha incursionado en diferentes facetas en medio de la cuarentena, sin embargo reveló las drástica decisión que tomaría si esta situación se extiende por mucho tiempo más.

A través de un vivo en Instagram, donde aprendió y mostró cómo colocarse extensiones, Suárez admitió: “Si se sigue extendiendo la cuarentena probablemente termine rapada, pero me siento más yo, no podía esperar a que me crezca. Me hice las manos también. Estoy aprendiendo muchas cosas esta cuarentena. Me hice las manos, el pelo, ya no sé qué más hacer. Me mandaron las extensiones y me hizo un Facetime para enseñarme a ponerlas”, contó con humor sobre su nuevo look y sobre lo que podría depararle el futuro.