La China Suárez habló sobre sus looks y maquillajes y aseguró que no son para Vicuña

En medio de la cuarentena y en medio de su tercer embarazo, la China Suárez se volvió aficionada en las redes a mostrar a sus fans sus trucos de belleza más comentados.

La actriz, mamá de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, hizo varios tutoriales en donde podemos aprender a crear sus looks, además mostró cómo colocarse extensiones desde casa en un vivo que causó sensación. "Volví al pelo largo, no me hallaba con el pelo corto, me aburro rápido... No me sentía yo. Pelo corto, panza, era como todo demasiado”, señaló.

Sin embargo, y pese a lo que muchos puedan pensar, la China aseguró que se mantiene siempre producida porque es algo que le gusta y no para resultar más atractiva para su para, Benjamín Vicuña. "Soy fanática del maquillaje, soy muy coqueta. No me cuesta, es mi forma de ser desde que soy chica. Siempre me gusta estar bien. Cuando yo estoy así me puedo relajar, si no, no. Nunca me pongo un jogging y salgo a la calle. Lo hago por mí, no es que lo hago para la convivencia o para Benjamín”, aseguró en el vivo que hizo con la maquilladora Bettina Frumboli.

“En general me gusta, me pongo perfume cuando me despierto y cuando me voy a dormir, me cepillo el pelo. Me gusta, soy así", cerró.