Hace varias semanas que Wanda Nara y Mauro Icardi están atravesando una escandalosa separación, y si bien la polémica escaló hasta llegar a medidas judiciales los últimos días, podríamos decir que los problemas entre la expareja empezaron cuando Mauro, en el año 2021, habría sido infiel con Eugenia “La China” Suárez mientras la mamá de sus hijas estaba de viaje en Milán.

Como todo lo que pasa alrededor de la empresaria y el jugador se vuelve mediático, no tardó en conocerse el affaire de Mauro con la actriz en aquella época.

Wanda Nara y Mauro Icardi, cada vez más lejos del amor pero más cerca de la Justicia.

Sin embargo, actualmente y ya en el 2024, la relación se fue deteriorando por distintas causas, incluso Wanda Nara ya empezó un nuevo noviazgo con L-Gante que se venía esperando hace mucho tiempo.

No obstante, la China no dejó de estar involucrada en los problemas de amor de los papás de Francesca e Isabela, no solo por su habilidad para estar en el medio de estas polémicas, sino porque su aventura con Mauro hace algunos años la metió de lleno en la ruptura, y en un caso como este, es difícil dejar de estar en el medio.

La China Suárez nuevamente involucrada.

El sensual baile de La China Suárez que la conectaría con Mauro Icardi

Por su parte, el affaire de la China Suárez con Mauro Icardi en París hace tres años, mientras Wanda estaba de viaje en Milán con su hermana Zaira, generó el enorme conflicto entre el matrimonio, que finalmente concluyó en una separación.

El tiempo avanzó, pero los rencores no. Y en este sentido es bastante normal que se la vuelva a vincular a la ex de Rusherking con la actual polémica que rodea al jugador y a la empresaria.

En este contexto, la mamá de Rufina Cabré se encuentra en México por un evento de la prestigiosa marca Carolina Herrera. Sin embargo, no deja de estar en el medio del escándalo y publicó un video en sus historias de Instagram bailando la canción Simark, de Tarkan, uno de los artistas más conocidos en Turquía, el país donde reside Mauro Icardi con su club.

A partir de esta posible provocación, en Socios del Espectáculo dieron lugar a la hipótesis de que este baile sensual de la China podría ser un guiño para Icardi, recordando además la poca simpatía que tenía Wanda por vivir en Turquía.

También, es de público conocimiento que a los hinchas del Galatasaray y los fanáticos turcos del delantero no les agrada la nueva relación de Wanda. De hecho, demostraron su desagrado con L-Gante al suspenderle la cuenta de Instagram.

La reciente coincidencia de Mauro Icardi y la China Suárez

Además del vídeo de la China mostrando su comodidad y sensualidad con la música del país donde juega Mauro Icardi, hace algunos días se vio una rara coincidencia en las redes de ambos.

El pasado 11 de noviembre ambos compartieron una historia similar: una captura de pantalla donde mostraban que su celular les marcaba las 11:11. Si bien podría ser una simple coincidencia, cuando se trata de Wanda, Icardi, la China e infidelidades, nada parece ser por casualidad.

Las similares historias de la China y Mauro.

Las historias similares hacían referencia a la fecha de ese día y a la numerología, algo que añade un nuevo capítulo a la historia de amor, desamor y escándalos que rodean a los famosos, a los que ahora se suma la China Suárez con un baile sensual y un posible guiño a Icardi.

VFT