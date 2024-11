Pareciera que nada puede vincular a Antonela Roccuzzo y la China Suárez. La esposa de Leo Messi y la actriz provienen de mundos diferentes, y en sus redes sociales comparten lo que más les interesa a nivel personal. Sin embargo, y como a todo el mundo, hay una cosa que logra conectarlas: su amor por la moda. Ambas tuvieron importantes eventos, donde coincidieron en sus looks y demostraron cuál es el color de la temporada.

La China Suárez y Antonela Roccuzo: el color que logró unirlas

En los últimos días, Eugenia "la China" Suárez realizó un sorpresivo viaje a México. El mismo fue de la mano de Carolina Herrera, con el objetivo de participar del desfile de la reconocida marca. La actriz, además, hizo una increíble sesión de fotos para un nuevo perfume, donde lució un vestido al cuerpo. El mismo fue un total brown, marcando que ese era el color de la temporada. Lo acompañó con unas plataformas negras, y unos aros dorados como accesorio.

Sin embargo, ella no fue la única que lució el color marrón. Antonela Roccuzzo sorprendió en sus redes sociales, con el mismo tono. La esposa de Leo Messi también participó en un evento de moda. La argentina acudió como invitada de honor a una comida organizada por Tiffany & Co. y Latin American Fashion Summit, acompañada por su gran amiga Daniela Seeman. Para el mismo, se vistió con un particular diseño asimétrico de un solo hombro. En comparación con la China, Antonela lució más cantidad de joyas, ya que es embajadora de la reconocida marca estadounidense.

Otra conexión en la moda: el magnífico vestido de un solo hombro

De esta manera, se pudo ver otra conexión que tuvieron ambas celebridades. En unos premios, la actriz también lució un vestido del mismo diseño que Roccuzzo. Ella presentó su película "Linda" para que sea parte del prestigioso Festival de Cine de Canadá. Para eso, había elegido un look espectacular total black. La China Suárez había lucido un vestido negro al cuerpo de una manga y estilo drapeado, muy parecido al que usó en los últimos días la esposa del capitán.

La China Suárez y Antonela Roccuzzo comparten su pasión por la moda, e intentan mostrarlo en sus redes sociales. Ya sea en desfiles o elegantes cenas, las celebridades son embajadoras de reconocidas marcas, donde tienen la posibilidad de probar sus productos nuevos. Si bien fueron a dos eventos diferentes, ambas eligieron el color marrón como color de la temporada. Además, mostraron la comodidad del vestido de una manga y cómo llevarlo de la mejor manera.

A.E