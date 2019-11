La salida de la China Suárez, Paula Cháves y Mery del Cerro

La China Suárez (27), Paula Cháves (35) y Mery del Cerro (34) compartieron una salida de amigas, sin hijos ni parejas. Así es, las chicas se juntaron a cenar el martes por la noche y revolucionaron las redes con las historias que publicaron en sus cuentas personales.

"Sí, siete y media de la tarde, me están obligando a ir a comer la China Suárez y Paula Cháves. No tengo hambre chicas", dijo la pareja de Meme Bouquet (35) en una story en su cuenta oficial de Instagram, previo al encuentro.

"Me hago pis y no me quiero levantar de la mesa porque no me quiero perder nada de la conversación. ¿Qué hago?", preguntó la mujer de Benjamín Vicuña (41) a sus seguidores en la web y luego se dirigió a las protagonistas de la cena directamente: "¿Puedo ir al baño y no hablan de nada hasta que no vuelvo?".

Entre las siguientes historias se la puede ver bailando a la madre de Magnolia (1) frente al espejo del baño del restaurante y escribe a sus followers "Vine". Las reconocidas figuras compartieron una velada única en la que hubo mucha risa, charla y complot.