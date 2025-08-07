La China Suárez se queda sin Amancio y Magnolia: así será su regreso a la Argentina

China Suárez se encuentra en una etapa de transición marcada por decisiones personales que involucran a sus hijos menores, Amancio y Magnolia. A menos de una semana de haber mostrado la nueva casa en la que vivirá con Mauro Icardi, la actriz empieza a preparar el regreso a la Argentina de los menores, fruto de su pasada relación con Benjamín Vicuña.

Amancio y Magnolia empiezan su regreso a Argentina, despidiéndose de la China Suárez

Mientras la China Suárez encara un nuevo capítulo en su vida, sus hijos más chicos se preparan para volver a Argentina para reunirse con Benjamín Vicuña. Tras instalarse junto a Mauro Icardi y Rufina Cabré en su nueva casa de Estambul, la actriz se enfrenta a una dinámica familiar distinta.

China Suárez, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno, el actor chileno le revocó el permiso que le permitía a la ex Casi Ángeles viajar con los menores libremente, generando un gran conflicto legal y mediático entre ambos. A pesar de las tensiones, los abogados de ambos lograron llegar a un acuerdo: los niños se quedarán en Buenos Aires y la actriz viajará dos veces por mes para visitarlos.

Esta decisión le permitió a la China Suárez viajar con Amancio y Magnolia a Turquía, para pasar unos días juntos antes del inicio de clases. Mientras disfrutaba de paseos en barco y recorridos por Estambul con los niños, la actriz compartió en sus redes sociales distintas imágenes que los mostraba felices, con risas y miradas cómplices.

Sin embargo, en las últimas horas, Laura Ubfal reveló que el retorno de los dos menores ya está encaminado. Ambos viajaran en los próximos días con su abuela para reencontrarse con Benjamín Vicuña y empezar preparar su regreso a clases de la mejor manera, mientras que la modelo se quedará en el viejo continente junto a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, quien expresó su deseo de vivir con su mamá.

En medio de la despedida de sus hijos, la China Suárez mostró la nueva adquisición de la pareja, una gran mansión en uno de los barrios más exclusivos de Estambul, donde vivirá junto a su primera hija y Mauro Icardi. Aunque la distancia con Amancio y Magnolia representa un desafío, fuentes cercanas a la actriz aseguran que está decidida a sostener el vínculo.

Casa China Suárez

En la misma línea, la nueva dinámica familiar plantea interrogantes sobre el futuro con los dos menores. Según trascendió, la artista mantendría su base en Estambul con el futbolista, viajará regularmente a Buenos Aires para ver a sus hijos, y continuará acompañando a Rufina en su adaptación a la vida en Turquía.

La China Suárez continúa ajustando su vida buscando el equilibrio entre sus proyectos personales y el bienestar de sus hijos. Con Amancio y Magnolia viajando al país con su abuela, para reencontrarse con Benjamín Vicuña en Buenos Aires, la actriz retoma su rutina acompañando a Rufina Cabré y cuidando el vínculo con los dos menores.

