China Suárez recordó a su papá con un emotivo video

La China Suárez no suele hablar mucho sobre la muerte de su padre, Guillermo Suárez, quien falleció en octubre de 2012 mientras ella estaba en pleno viaje. Pero en las últimas horas, el día otoñal embargó de recuerdos y nostalgia a la joven, por lo que compartió en sus redes sociales un profundo recuerdo de su papá.

En el momento de su muerte, la China estaba de viaje con Nicolás Cabré, su pareja por aquel entonces, y decidió no adelantar su vuelta para darle el último adiós en el velatorio. Eugenia, la actual pareja de Benjamin Vicuña había sido muy criticada, ya que la actriz no volvió para su funeral, y continuó sus vacaciones con el padre de su hija Rufina. “Entendí que eso era la vida, que es una rueda y que sigue. Se me fue alguien importante, pero llegó lo más importante de mi vida, Rufina me ayudó un montón” dijo la actriz en una entrevista.

“Papá los fines de semana nos despertaba siempre con Los Chalchaleros a todo volúmen” escribió la actriz en la historia que subió en su red social, mostrando cómo los árboles van perdiendo sus hojas amarillas en otoño. En el tierno posteo, la joven actriz arrobó a Tupi Saravia, la influencer y nieta de uno de los integrantes del grupo folclórico salteño.

En honor a su papa Guillermo, musicalizó el video con canciones de los intérpretes, como “Lunita Tucumana”. China Suárez concluyó el recuerdo que guarda de su padre con el tierno mensaje: “Pá” junto al emoji de un corazón rojo.

Francisco Ferreyra