Revelan la propuesta que le hizo Nico Cabré a Laurita Fernández antes de la ruptura

La separación de Laurita Fernández y Nico Cabré generó una fuerte sorpresa. La bailarina confirmó sin filtro la ruptura a días de comenzar con El club de las divorciadas, su nuevo desafío laboral.

La noticia generó una verdadera revolución entre los periodistas quienes no tuvieron la mínima sospecha de lo que pasaba en la reconocida pareja. Pero después del asombro, en Intrusos revelaron algunos de los motivos que llevaron a Nico Cabré y Laurita Fernández a tomar esta decisión.

"Cabré le pidió a Laurita que pare un poco, que no trabaje tanto y quería apostar a una familia", dijo Andrea Varela sobre la supuesta propuesta que el actor le habría hecho a su pareja.

Luego, Laurita Fernández también habló con Adrián Pallares y dio más detalles. "Estaba un poco triste, no quería hablar. Está todo bien. Fueron tres años re lindos, pero ya no coincidíamos mucho, últimamente", disparó.

La ex de Fede Bal reveló, además, cuál es su método para sobrellevar la ruptura. "Hago terapia y el trabajo me salva, de verdad. Me hace bien porque me encanta. Si tuviese tiempo muerto sería difícil", agregó.

Por celos: revelan los motivos de la separación de Nico Cabré y Laurita Fernández

Antes de que Laurita Fernández confirmara la decisión, en la revista Paparazzi adelantaron algunos detalles.

"Laurita se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien sindican como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas", aseguraron allegados.

Por otro lado, la convivencia fue un detonante. Según la publicación, ella sería "desordenada y poco rigurosa con la limpieza".

AM