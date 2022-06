China Suárez: revelan las condiciones que impuso para dar entrevistas

La China Suárez es una de las figuras codiciadas del último tiempo y cualquier medio quiere obtener su palabra.

Pero después del descargo que hizo contra LAM la semana anterior, en La Pavada de Crónica revelaron cuál es la condición que la actriz de 30 años impuso para dar notas: negociar su cachet.

Según este portal, la China Suárez no accede a notas de ningún tipo sin negociar un precio acorde a la entrevista.

La única nota que dio la ex de Benjamín Vicuña fue con Alejandro Fantino, para un especial de Disney , plataforma para la que trabajó hace un tiempo. En ese momento, estaba en pleno auge el escándalo con Wanda Nara y la diosa no dudó en dar su versión de los hechos.

La China Suárez, en su entrevista con Alejandro Fantino en pleno wandagate.

"Cuando fui a hacer esa nota con Eugenia, me contrató Disney. Yo cobré, soy un profesional y vivo de esto.", dijo Fantino en LAM sobre esta nota. "Si ella cobró, no sé, no tengo ni idea. Disney, los productores, me llaman y me dijeron 'Alejandro, Disney quiere de esta nota, esto, esto y esto'. Y yo les digo ‘¿les gustaría que me meta en...?’ y ellos dijeron 'no'", contó.

El descargo de la China Suárez sobre su intimidad

Antes de que trascendiera este rumor, la China Suárez hizo un fuerte descargo en su Instagram en el que atacó directamente a LAM, por el tratamiento mediático que hicieron sobre el wandagate.

Basada en un hilo de Twitter que muestran los diferentes dichos de Yanina Latorre y Ángel de Brito, la actriz de 30 años se pronunció en contra del "bullying" que recibe de diferentes medios.

El descargo de la China Suárez.

"Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero, del hostigamiento. No es un lugar de víctima porque obviamente me he equivocado y me equivoco. Pero hablo de una persecución y creo que nunca hablé tan profundamente porque me cuesta y me pone nerviosa", dijo.

"Encontré este hilo que describe el ensañamiento y la persecución y que lo voy a compartir. Es difícil para mi, es difícil verlo. Porque a veces cuando digo que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, otra no me queda. Es feo, es doloroso. Me siento avergonzada, me siento triste, creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso. Ya pasé lo tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, en un muy buen momento", tiró.