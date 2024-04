La China Suárez volvió a ser noticia por la publicación de fotos junto a Lauty Gram, de quien se habría separado tiempo antes.

Pochi de Gossipeame fue quien publicó en sus redes sociales las postales de la pareja en Praia do Forte, en Brasil. “La re noticia: la China Suárez y Lautygramcito juntos en Brasil. Parecería ser que hubo reconciliación y lo descongeló. Él en sus redes mostró que estaba en Praia do forte, de ella no (hubo) news en sus redes”, escribió en su cuenta de Instagram.

La China Suárez viajó a Brasil con Lauty Gram

Luego, la influencer hizo referencia a los rumores que habían vinculado a la China Suárez con Marcos Ginocchio. " Se confirma también lo que dijo Ángel de Brito de que ella no está con Marcos Ginocchio”, agregó.

La foto que subió Lauty Gram desde Brasil.

Qué pasó entre la China Suárez y Marcos Ginocchio

Mientras se hablaba de un romance con Lauty Gram, la China Suárez fue vinculada a Marcos Ginocchio.

El ex Gran Hermano fue parte del cumpleaños de la actriz y hasta se dijo que ya conoció a sus hijos. Lo cierto es que este fugaz romance no tuvo futuro porque el mismo Marcos Ginocchio no quiso que avance.

Ángel de Brito fue quien se encargó de confirmar estas versiones. "Se hizo muy amigo de la China Suárez. Son solo amigos. No quiere saber nada con ella, no es algo que a él le interese estar de novio con la China Suárez. A Marcos no le interesa la China, yo con la China no tengo comunicación. Solo sé que a Marcos no le interesa ella", disparó.