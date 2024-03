Marcos Ginocchio se hizo conocido en el mundo del espectáculo luego de su participación y triunfo en la pasada edición de Gran Hermano. Mucho se ha hablado de su vida amorosa, pero él permanece hermético, incluso cuando se lo ha relacionado sentimentalmente con la China Suárez.

El ganador del pasado Gran Hermano es un figura pública pero mantiene un bajo perfil, de todos modos, las habladurías crecen y en varias oportunidades se rumoreó fuertemente que estaría saliendo con la actriz y cantante, aunque ninguno de los dos lo confirmó públicamente.

Ahora fue Ángel de Brito quien en habló sobre el tema en LAM y terminó con el misterio: "Todavía no pasó nada del otro mundo. Vienen histeriqueando desde la Bresh. Hace unos días él estuvo en el cumple de la hija. Estaba el ex, padre de la hija", expresó.

Las razones por las que Marcos Ginocchio no avanza con la China Suárez

Según informó el periodista de espectáculos, Marcos ha elegido mantenerse por fuera del streaming, ha rechazado ser panelista y seguir relacionado con Gran Hermano, ya que su objetivo es dedicarse a la actuación y se estaría preparando para ello.

En torno a la posibilidad de un noviazgo entre Marcos Ginocchio y la China Suárez, De Brito sumó: "Se hizo muy amigo de la China Suárez. Son solo amigos. No quiere saber nada con ella, no es algo que a él le interese estar de novio con la China Suárez. A Marcos no le interesa la China, yo con la China no tengo comunicación. Solo sé que a Marcos no le interesa ella".