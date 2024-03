María Becerra está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera profesional y lo coronó nada más ni nada menos que con dos shows en el estadio de River Plate. La China Suárez quiso estar presente en este gran paso de la cantante y publicó un mensaje en sus redes sociales.

María Becerra

El mensaje de la China Suárez para María Becerra por sus shows en River

La actriz tuvo un romance con Rusherking, la ex pareja de la cantante, pero siempre mostró tener muy buena onda con la "Nena de Argentina". En varias oportunidades se la vio a la ex Teen Angels cantar las canciones de Becerra en vivos de Instagram. Aunque la China no asistió al estadio de River para ver los shows de María, quiso mostrar su apoyo y le mandó un mensaje a través de las redes sociales.

María Becerra, La China Suárez y Rusherking

La China Suárez escribió: "Orgullo argentino" en sus historias de Instagram junto a un video de María Becerra en uno de sus discursos durante su show en River. Aunque la actriz no estuvo presente físicamente en el estadio, sí le mostró su apoyo en las redes sociales.

El mensaje de la China Suárez para María Becerra por sus shows en River

Una de las personas que sí fue a verla fue Lali Espósito, y lo que más llamó la atención de los fanáticos fue la ausencia de "Los del Espacio", quienes parecían ser muy amigos de la "Nena de Argentina" y, que por ahora, tampoco dejaron ningún mensaje en las redes sociales.

AF.