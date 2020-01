VIDEO | Nacieron los cachorros de la China Suárez

La China Suárez (27) compartió con todos sus followers una noticia que tiene a la familia más que feliz. Así es, la reconocida actriz reveló que se agrandó la familia y no dudó en hacerlo público. Se trata de Rosita, una de sus queridas perritas quien fue mamá gracias a la ayuda y cuidado de sus dueños.

"El milagro de la vida. El amor multiplicado, me emociona lo madraza que es Rosa y que me haya permitido ayudarla y acompañarla. Que mis hijas puedan aprender el respeto, cuidado, amor a los animales como me enseñó mi papá no tiene precio", escribió la pareja de Benjamín Vicuña (41) en sus redes sociales y el post estalló de likes y de los comentarios más variados.