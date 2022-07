China Suárez y Rusherking: así pasan sus días en sus vacaciones a Disney

La China Suárez y Rusherking eligieron Orlando como destino para disfrutar de unas divertidas vacaciones con Rufina Cabre y Magnolia y Amancio Vicuña, los hijos de la actriz.

A través de sus redes sociales, la también cantante fue dejando algunos momentos de cómo están pasando su estadía visitando los parques de Disney, un lugar mágico para chicos y grandes.

La China compartió momentos junto a Amancio Vicuña y su amigo Tomi Raimon, también otros en donde hablaba con sus pequeños que estaban muy emocionados por su paseo en el parque de diversiones.

Por su parte, también dejaron ver las atracciones que están visitando, además de la comida de Hard Rock Café, uno de los más emblemáticos del parque. Suárez, de hecho, se mostró saboreando un helado gigante y un trago de similares proporciones.

La China Suárez habló por primera vez de Rusherking: "Es muy vergonzoso"

La China Suárez habló por primera vez sobre su relación con Rusherking y contó detalles de cómo es él en la intimidad del hogar. Cuando muchos creen que el cantante le ha dedicado rimas con su clásico free style, la artista reveló: "Nunca lo hizo, es muy vergonzoso".

En diálogo con el programa radial "Antes que Nadie", la actriz manifetó que le sorprende la rapidez con la que frasea su novio ya que "Él habla re lento, como todo pausado". Y con respecto a cómo es su caracter, expresó: "Es hiper tranquilo, es santiagueño y se le nota".

Además, Suárez detalló cómo se conocieron. En primer lugar aseguró que fue en una fiesta Bresh, aunque en ese momento no intercambiaron diálogo: "Yo no hablé nada, no me dio bola. Venían sus amigos y a hablaban con mis amigos 'Che, que linda pareja que hacen' y yo decía '¿Por qué me dicen esto si es un señor que no me mira?' o sea, no entendía por qué".

Pero al parecer esa fue la maniobra que usó Rusherking para llamar su atención para luego conquistarla: "Fue la estrategia de hacerse el boludo y mandar a los amigos, no sé". Luego agregó: "Bueno, le funcionó".