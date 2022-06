China Suárez y Rusherking: primera salida oficial junto a Lali Espósito

Tras confirmar su romance, la China Suárez y Rusherking tuvieron su primera cita oficial sin esconderse de los flashes.

La pareja asistió al Luna Park para ver el show de Los Ángeles Azules en donde Lali Espósito estuvo como invitada especial de la banda para cantar "Las maravillas de la vida".

El cantante compartió en su cuenta de Instagram parte de lo que fue el show y también una foto junto a la actriz en donde se los ve super contentos junto a una amiga.



Por su parte, la China reposteó esta imagen de su novio y también compartió una postal junto a Espósito luego del recital.

Esto dijo Lali Espósito sobre el romance de la China Suárez y Rusherking

Amiga de la China Suárez desde chicas, la cantante fue abordada por LAM en el marco de los festejos de cumpleaños de Marley, y fue consultada por la relación.

"Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China es feliz, espectacular", dijo Lali un tanto incómoda por la consulta de la prensa.

En este marco, otro de los periodistas presentes le consulto a Lali Espósito sobre si en algún momento había tenido que posicionarse eligiendo a la China por sobre otras personas, más teniendo en cuenta el escándalo que se produjo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Queriendo salir del paso, pero siempre con la palabra justa, la artista aclaró: "No me gusta tomar partido y en general no lo hago por nada".