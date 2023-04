La China Suárez confirmó su separación de Rusherking el pasado 6 de abril por medio de las redes sociales. Si bien ya habían surgido rumores sobre una posible crisis, a partir de ese día, las especulaciones en cuanto a los motivos comenzaron a ser cada vez más variados.

Inclusive también se habló de una mala relación entre la actriz y el cantante tras su ruptura e inclusive se llegó a mencionar alguna posibilidad de reconciliación, teoría que la protagonista se encargó de desmentir.

China Suárez y Rusherking.

Lo cierto es que a la China Suárez pareciera costarle cada vez más olvidarse de Rusherking y lo hace saber de diferentes maneras. En esta ocasión, fue al responderle a un seguidor cuál es su canción favorita actualmente.

"En loooop", escribió la actriz con el tema del Grupo Frontera junto a Bad Bunny, "un x100to".

China Suárez.

"Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti", dice una parte de la canción. Y agrega: "Prendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí

Si supieras que te escribí. No he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, qué mucho me ha costado"

Luego, el tema que escucha la China Suárez señala: "Ya yo sé que a ti te va bien. Que de mí tú no quieres saber. Viviendo en un infierno que yo mismo incendié, jugando contigo como si fuese el diez. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies. Rogándote, en el tequila ahogándome. Los muchachos están invitándome a salir. La paso bien, pero siempre termino extrañándote".

La China Suárez confesó que sigue enamorada de Rusherking: "No se va el amor"

La China Suárez se animó a contar algunos detalles de su vida privada tras la separación con Rusherking. Además de dar a conocer que la primera vez que le rompieron el corazón, diez años atrás, se arrodilló pidiendo que no la dejen, ahora confesó lo que siente por su ex pareja.

Mediante un vivo de Instagram, la China Suárez protagonizó un mano a mano con sus seguidores, en compañía de su amigo y estilista, Juanma Cativa. Allí, como era de esperarse le preguntaron si sigue enamorada de Rusherking.

China Suárez y Rusherking.

"Claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro", aseguró la actriz mientras comía fruta. La Criti compartió el recorte del video en sus redes donde se la puede escuchar lanzar esa confesión.

Pero eso no es todo, entre las preguntas de los internautas, aprovechó para aclarar: "No me peleé, me separé". De esa forma, dejó en claro que no hubo una pelea de por medio, para que se deje de especular con que hubo un problema entre ellos.