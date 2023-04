Rusherking desmintió que su última canción sea para la China Suárez: "Hace un año"

Rusherking anunció el próximo lanzamiento de "intensidad", una canción que refiere a una separación. Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en relacionar la letra del tema con la China Suárez, pero el artista lo desmintió.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Rusherking expresó: "Qué manija de sacar intensidad la tengo guardada hace un año ya la puta madre". De esa forma puso punto final a las especulaciones que vinculan la canción con la China Suárez.

En el adelanto de la canción, se puede escuchar al vocalista entonar: "Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío. Anoche salí y tomé para olvidar, y te escribí, sí, pero no vas a contestarme. Me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más. Me pregunto dónde estás y si piensas regresar".

Habiendo aclarado que no está inspirada en la China Suárez, se abre la posibilidad de que Rusherking haya escrito "Intensidad" pensando en María Becerra, teniendo en cuenta que la pareja se separó poco antes de que él conozca a la actriz.

La publicación de Rusherking.

Qué dijo la China Suárez sobre su separación con Rusherking

Antes del estreno de la nueva canción de Rusherking, la China Suárez dio una entrevista exclusiva con Grego Rossello en "Fernet con Grego". A pesar de eludir las preguntas picantes, la actriz se animó a hablar de la separación.

La China no dudó en contestar y habló sobre qué es lo que pasó con Rusherking y cómo lo vive. "Es hacer un duelo y y hacerse cargo y obvio que es súper triste. Es como mirar desde afuera y decir, 'soy un puntito en el universo, a nadie le importa'. Hay problemas mucho más graves. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo", agregó.