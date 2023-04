Después de la entrevista de la China Suárez con Grego Rossello, Rusherking lanzó su nuevo tema y la letra causó conmoción.

El músico compartió un video como adelanto del single, cuya letra hace referencia al dolor por una ruptura amorosa. "Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío", fue parte de la letra que compartió en redes sociales.

"Anoche salí y tomé para olvidar. Y te escribí, pero no vas a contestar, me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más", continuó. "Me pregunto donde estás y si piensas regresar", agregó.

Rusherking aclaró cómo atraviesa la ruptura con la China Suárez

En sintonía con este estreno, Rusherking también se dedicó a compartir una serie de enigmáticas frases en Twitter que muchos asociaron a su situación amorosa actual.

"No estoy triste, se me metió un pedazo de vidrio en el ojo", fue una de las picantes frases. "Lo nuestro estaba escrito, no es casualidad que nos pase lo mismo". agregó luego provocando una serie de comentarios en todas sus redes sociales.

Pero ante la serie de comentarios que recibió de sus followers, Rusherking respondió para poder aclarar los tantos y confirmar que la canción no tiene destinatario. "No mi rey, no esté triste. Acá estamos para vos", le dijo una seguidora y él disparó: "No estoy triste es una broma mi loca", dijo.

Qué dijo la China Suárez sobre su separación con Rusherking

Antes del estreno de la nueva canción de Rusherking, la China Suárez dio una entrevista exclusiva con Grego Rossello en "Fernet con Grego". A pesar de eludir las preguntas picantes, la actriz se animó a hablar de la separación.

La China no dudó en contestar y habló sobre qué es lo que pasó con Rusherking y cómo lo vive. "Es hacer un duelo y y hacerse cargo y obvio que es súper triste. Es como mirar desde afuera y decir, 'soy un puntito en el universo, a nadie le importa'. Hay problemas mucho más graves. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo", agregó.

AL.M