La actriz y cantante Eugenia “La China” Suárez, estuvo presente en el programa “Ferné con Grego”, conducido por Gregorio Rossello, donde entrevistó a una de las figuras mediáticas de los últimos tiempos. Habló de sus viejos amores, de cuando le rompieron el corazón, la maternidad y de las amistades “mala leche”, como las catalogó.

Durante la charla, Grego y La China hablaron de los memes que salen de ella, si es que lo tomaba con gracia, y ella respondió: "Depende de con qué tema se metan, del momento de mi vida en el que esté, y por lo general mis amigos y mi familia no suelen reenviarme nada". Luego, agregó que por lo general, recibía ese tipo de meme de aquellos que ella llamó amigos “mala leche”, y dijo: "Es que ya no tengo, pero he tenido. Sabés qué me pasaba un montón y yo me re angustiaba. La que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agu que me decía ‘¿no te das cuenta que quien te dice eso no es una amiga?’".

La China Suárez sobre sus amigas “Mala leche”

Antes de finalizar, agregó: "Y yo le decía ‘no, pero me dijo que no quería subir fotos conmigo porque su feed se llenaba de malos comentarios. Me han hecho miles de esos comentarios y te sentís leproso, literal. Pero en un momento de vulnerabilidad, sos más chicos y que se yo, me angustiaba".

La China y su nueva conquista

No hay dudas de que La China Suárez, es una de las mujeres más bellas de la Argentina, que tiene enloquecidos a todos los hombres y mujeres del país. Una de ellas, fue la cantante de trap, La Joaqui, quien la vió en una sesión de fotos y quedó deslumbrada ante tanta mujer.

La China

El comentario de La Joaqui para La China

Todo comenzó cuando la actriz compartió con sus seguidores un carrete de fotos en blanco y negro. Obviamente que el posteo obtuvo cientos de comentarios de sus fans, y quien no dudó en dejar el suyo, fue la cantante. "Que hija de mil, sos la mina más linda de Argentina por lejos". Ante este potente comentario, la actriz le respondió: “Blanquéemos”.

¡Una bomba total!

J.M