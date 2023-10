Chloé Bello triunfó como modelo en el exterior, fue la última mujer en vida de Gustavo Cerati y hoy regresó a la Argentina para darle forma a ese deseo que persigue desde su infancia: el de ser actriz.

Para eso viene de capacitarse en Nueva York y en Los Angeles, donde estudió teatro con Stella Adler, la misma que formó a estrellas del cine como Marlon Brando: “Estaba focalizada en viajar y disfrutar de la vida, ya que de joven me la pasé trabajando. Necesitaba un anclaje, y decidí que lo mejor era apostar por mi país en un momento raro, ¡cuando todos se van yo me vine! Me instalé en un departamento de Belgrano con la idea de armar una casa, un hogar donde ver una película y estar como chancho en la cama con 'Petuña' y 'Nelson', mis dos chihuahuas que llevo a todos lados”, se sinceró frente a CARAS.

Chloé Bello.

La modelo no perdió el tiempo desde que que volvió a instalarse en Buenos Aires. Con la ayuda de su manager en la agencia Chekka, Mauricio Catarain, ya participa en la tira del Trece 'Buenos Chicos', donde encarna a una ladrona.

Chloé Bello.

"Aunque los números son distintos a los del modelaje, lo disfruto mucho más. Hice un par de cosas en la TV Pública y me acaba de surgir esta posibilidad en Polka con un personaje que me va. También voy a hacer Microteatro con Pablo Bossi, lo que va surgiendo está bueno", comentó sobre su presente laboral. Y si bien sigue aceptando propuestas vinculadas con el modelaje, como ser parte del desfile de Laurencio Adot en la reciente Semana de la Alta Costura, el universo fashion ya no es su prioridad: “Tuve una gran carrera y la pasé muy bien. Igual, siempre fui un poco renegada a no involucrarme tanto, me divertía mucho trabajar y viajar. Hay cosas de las que ya no me acuerdo, todo pasó muy rápido”.

Chloé Bello

Chloé Bello y el recuerdo de Gustavo Cerati

Entre tantos otros episodios que la marcaron, Chloé fue la última pareja en vida del recordado Gustavo Cerati, a quien tiene inmortalizado en su muñeca con un tatuaje de Leo, el signo astrológico de ambos.

“Es inevitable que me identifiquen con él, fui su última mujer y me hago cargo. Lo extraño todos los días, fue -y lo va a ser siempre- una persona muy especial en mi vida. Se podría deir que lo llevo tatuado en mi corazón”, confiesa Chloé Bello y recuerda que conservar en la casa de su madre al perro del músico, un Border Collie llamado 'Jack', le significa una especie de reencarnación del exSoda.

