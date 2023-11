Chloe Insaurralde celebró su cumpleaños número 6 con toda su familia. La hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde tuvo un festejo especial con su familia paterna.

Chloe se subió a la onda Halloween y eligió vestirse como Merlina, personaje que fue furor en Netflix, y lució un tierno vestido negro con microtull y maquillaje a tono.

Chloe Insaurralde eligió vestirse de Merlina para su cumple.

La decoración y la torta acompañó a la temática y tuvo a Merlina como personaje central con colores oscuros con murciélagos, arañas, el número seis como vela y bengala.

Chloe Insaurralde junto a sus hermanos.

Los mensajes de los hijos de Martín Insaurralde para Chloe Insaurralde

Chloe Insaurralde vivió una tarde súper divertida con sus hermanos mayores Martín, Rodrigo y Bautista Insaurralde, hijos del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El mensaje de Martín Insaurralde a Chloe.

Los jóvenes compartieron diversos mensajes en sus redes para celebrar a la pequeña con fotos retro. "Siempre", fue el mensaje de Martín en sus redes sociales.

Jesica Cirio, por su parte, eligió compartir un emotivo post para Chloe Insaurralde . "Hoy cumplís un año más. Y solo quiero agradecerte porque con tu llegada me hiciste la persona más feliz y más completa! No solo me haces feliz, sino que cada día me enseñas a vivir y madurar", expresó.