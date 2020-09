Christian Sancho fue desvinculado de una reconocida marca tras la tapa de CARAS

Christian Sancho se convirtió en un verdadero furor tras la tapa de CARAS de esta semana en la que habló sin tapujos sobre la sexualidad.

El actor y modelo se refirió a su separación de Vanesa Schual (40), la madre de su hijo Gael (10), tras 11 años de relación y confesó que apuesta a la diversidad sexual. "El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo. Y yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Soy de un pensamiento muy libre. Fiel a mi corazón. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre ni el sexo", dijo en exclusiva para esta súper producción.

Sin embargo, tras esta publicación, Sancho confirmó que fue desvinculado de una reconocida marca de ropa interior con la que estaba trabajando para una campaña. "Estoy sorprendido. Estaba en plena negociación para lanzar la nueva temporada de ropa interior, y me entero por las redes que me habían desvinculado y “prohibido”", dijo en diálogo con este medio.

"Este comunicado de la marca aparecido dos días después de haber sido protagonista de la tapa de Caras donde dije que “apostaba por la diversidad sexual y que no descartaba terminar mis días con un hombre ", disparó.

Sobre esta decisión, desde Lody emitieron un extenso comunicado en el que explicaron los motivos de la desvinculación. "Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía al modelo CHRISTIAN SANCHO ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad", dijeron en Instagram.

"Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivado por nuevos emprendimientos que ha encarado el Sr. SANCHO, al cual le auguramos el mayor de los éxitos. Por otra parte, y para evitar malas interpretaciones, ésta empresa ha decidido hacer público el agradecimiento ya que valoramos que haya sido parte de nuestra imagen durante todo este tiempo", añadieron.